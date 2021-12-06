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34 минуты назад

Опубликовано видео спасения рабочего из-под завалов в Туве

«[Состояние] тяжелое. [Находится] в Ресбольнице № 1, травмы тяжелые и переохлаждение», — заявил ТАСС представитель регионального Минздрава.

Глава Тувы Владислав Ховалыг на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что пострадавшей санавиацией доставлен в больницу.

«Он получил сильные травмы. Врачи и спасатели действовали профессионально и сделали все, чтобы спасти ему жизнь. Ради этого бригаде врачей медицины катастроф пришлось ему ампутировать обе ноги. Это решение далось всем тяжело», — сообщил Ховалыг.

Он добавил, что мужчина сейчас находится в больнице Кызыла. За его состоянием следят врачи.

Происшествия,Видео,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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