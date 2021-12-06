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51 минуту назад

В Ленобласти гуляющие в жилом квартале волки попали на видео

В Тихвинском районе Ленобласти к жилым домам райцентра вышли волки. Гуляющие по дворам звери попали на видео, опубликованное в группе «Подслушано | Тихвин» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как два волка ходят около коттеджей в микрорайоне 1 «А».

В беседе с изданием 47news районный инспектор комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Павел Горбачев рассказал, что волки ходят в их район уже третий год. В конце ноября звери разодрали собаку около дома №49, в котором располагается общество слепых.

Происшествия,Видео,Павел Горбачев,47news.ru,
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