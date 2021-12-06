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1 час назад

В Москве ребенка ударило током при игре с гирляндой

В Москве во время игры с неисправной гирляндой шестилетнего ребенка ударило током. Об этом в понедельник, 6 декабря, пишет «МК».

В Москве ребенка ударило током при игре с гирляндой
Фото: Ksenia Yakovleva / UnsplashKsenia Yakovleva / Unsplash

Инцидент произошел на юго-западе столицы в многодетной семье. Дети наряжали елку, потянули и разорвали одну из гирлянд, после чего отец забрал ее у них. Один из детей в какой-то момент смог достать сломанную вещь и воткнул ее в розетку, после чего получил удар током. Мальчика доставили в ожоговое отделение одной из столичных больниц.

Ранее ребенок получил удар током в фитнес-клубе на западе Москвы.

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