В Москве ребенка ударило током при игре с гирляндой

В Москве во время игры с неисправной гирляндой шестилетнего ребенка ударило током. Об этом в понедельник, 6 декабря, пишет «МК» .

Инцидент произошел на юго-западе столицы в многодетной семье. Дети наряжали елку, потянули и разорвали одну из гирлянд, после чего отец забрал ее у них. Один из детей в какой-то момент смог достать сломанную вещь и воткнул ее в розетку, после чего получил удар током. Мальчика доставили в ожоговое отделение одной из столичных больниц.