Маленькая девочка затушила Вечный огонь в Красном Селе. Видео

Инцидент произошел 5 декабря: в парке у дома 108 на проспекте Ленина погас Вечный огонь. Судя по видео, девочка последовательно скидывала снег детской лопаткой в середину пламени, пока оно не погасло. Отец при этом безучастно переминался с ноги на ногу, но, увидев, что произошло, быстро увел ребенка. Полицейские установили, что они уехали на автомобиле Ford Mondeo черного цвета.