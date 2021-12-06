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30 минут назад

Маленькая девочка затушила Вечный огонь в Красном Селе. Видео

Маленькая девочка затушила снегом Вечный огонь в Красном Селе. Видеозапись инцидента изучает полиция. Ролик опубликовали в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Инцидент произошел 5 декабря: в парке у дома 108 на проспекте Ленина погас Вечный огонь. Судя по видео, девочка последовательно скидывала снег детской лопаткой в середину пламени, пока оно не погасло. Отец при этом безучастно переминался с ноги на ногу, но, увидев, что произошло, быстро увел ребенка. Полицейские установили, что они уехали на автомобиле Ford Mondeo черного цвета.

Пламя восстановили сотрудники «Ленгаза» буквально через сорок минут. А мужчину ищут полицейские. По факту произошедшего проводится проверка.

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