Маленькая девочка затушила Вечный огонь в Красном Селе. Видео

Маленькая девочка затушила снегом Вечный огонь в Красном Селе. Видеозапись инцидента изучает полиция. Ролик опубликовали в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Инцидент произошел 5 декабря: в парке у дома 108 на проспекте Ленина погас Вечный огонь. Судя по видео, девочка последовательно скидывала снег детской лопаткой в середину пламени, пока оно не погасло. Отец при этом безучастно переминался с ноги на ногу, но, увидев, что произошло, быстро увел ребенка. Полицейские установили, что они уехали на автомобиле Ford Mondeo черного цвета.
Пламя восстановили сотрудники «Ленгаза» буквально через сорок минут. А мужчину ищут полицейские. По факту произошедшего проводится проверка.