В московском метро заметили машиниста без сознания

По словам очевидцев, пассажиры заметили машиниста без сознания в поезде на станции и вызвали скорую помощь и экстренные службы метрополитена. Через некоторое время мужчина пришел в себя, его осмотрели врачи и сопроводили до машины скорой помощи.

Накануне было остановлено движение поездов по Калужско-Рижской линии от станции «Октябрьская» до станции «Новые Черемушки». Это произошло из-за того, что человек сначала спрыгнул на пути, а затем забрался на крышу вагона. В течение всего времени остановки движения пассажиры находились в поезде в тоннеле без света, он перестал гореть из-за отсутствия напряжения.