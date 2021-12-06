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1 час назад

В московском метро заметили машиниста без сознания

Машинисту поезда стало плохо на станции метро «Мякинино», сообщает РИА «Новости».

В московском метро заметили машиниста без сознания
Фото: ТАССТАСС

По словам очевидцев, пассажиры заметили машиниста без сознания в поезде на станции и вызвали скорую помощь и экстренные службы метрополитена. Через некоторое время мужчина пришел в себя, его осмотрели врачи и сопроводили до машины скорой помощи.

В пресс-службе московского метро позже сообщили, что с машинистом «все в порядке».

Очевидцы сняли на видео драку пассажиров метро в Москве

Отправление поезда было задержано до прибытия сменщика.

Накануне было остановлено движение поездов по Калужско-Рижской линии от станции «Октябрьская» до станции «Новые Черемушки». Это произошло из-за того, что человек сначала спрыгнул на пути, а затем забрался на крышу вагона. В течение всего времени остановки движения пассажиры находились в поезде в тоннеле без света, он перестал гореть из-за отсутствия напряжения.

Происшествия,РИА Новости,
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