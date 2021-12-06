Англичанина обокрали в роскошном отеле в Москве

Турист из Великобритании обвинил горничных роскошного отеля в Москве в краже денег. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По данным издания, постоялец гостиницы Hyatt Regency, расположенной на Ленинградском проспекте, обнаружил пропажу 350 фунтов стерлингов (примерно 34 тысячи рублей) в субботу, 4 декабря.

Как уточнил англичанин, деньги хранились в кармане пиджака, который висел в шкафу — в его отсутствие номер убирала горничная. Позже англичанин обратился в полицию с заявлением о краже.