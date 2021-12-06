В тюменской ИК-2 найдены мертвыми двое заключенных

В исправительной колонии №2 в Тюменской области, по предварительным данным, нашли тело заключенного, данная смерть стала второй за последнее время. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на представителей регионального УФСИН.

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Погибшим оказался 20-летний заключенный, который, вероятно, покончил с собой. Он работал в колонии уборщиком. В настоящий момент на месте происшествия ведутся следственные действия.

По данным портала 72.ru, за неделю до этой смерти в колонии обнаружили мертвым другого заключенного, который трудился в столовой. Причина его смерти неизвестна.

В связи со смертями в исправительной колонии начата проверка. В пресс-службе УФСИН по региону пока подтверждают данные о гибели только одного из заключенных.