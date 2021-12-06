В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
2 часа назад

В тюменской ИК-2 найдены мертвыми двое заключенных

В исправительной колонии №2 в Тюменской области, по предварительным данным, нашли тело заключенного, данная смерть стала второй за последнее время. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на представителей регионального УФСИН.

В тюменской ИК-2 найдены мертвыми двое заключенных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Погибшим оказался 20-летний заключенный, который, вероятно, покончил с собой. Он работал в колонии уборщиком. В настоящий момент на месте происшествия ведутся следственные действия.

По данным портала 72.ru, за неделю до этой смерти в колонии обнаружили мертвым другого заключенного, который трудился в столовой. Причина его смерти неизвестна.

В связи со смертями в исправительной колонии начата проверка. В пресс-службе УФСИН по региону пока подтверждают данные о гибели только одного из заключенных.

Ранее источник рассказал о смерти двух заключенных в ангарской колонии во время голодовки.

Происшествия,ФСИН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители