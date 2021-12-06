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1 час назад

Умер московский журналист Василий Быков

Скончался главный редактор портала Royal Cheese, журналист Василий Быков, освещавший гастрономическую жизнь Москвы. Об этом на Facebook сообщили его друзья.

Умер московский журналист Василий Быков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Василий… покоиться - это не про тебя. Пусть тебе будет хорошо там, куда ты ушел», - написала Ольга Башкирова.

«Знал его почти 20 лет и больше четырех из них проработали вместе в журнале. Вася был весел, благодушен, легок на подъем, любил жизнь и наслаждался ею в полной мере. Таким он был, таким он и остался в наших сердцах... Покойся с миром», - заявил Александр Пигарев.

В свою очередь Наталия Сафронова назвала журналиста «невероятным кладезем легенд гастрономической жизни» и отметила, что будет очень скучать по нему.

Причина смерти Василия Быкова не называется.

Сегодня стало известно о смерти композитора, музыканта групп «Сплин» и «Колибри» Олега Эмирова. Эмиров создал звуковое оформление телеканала НТВ, написав музыку к ряду передач, среди которых «Намедни», «Программа максимум» и «Школа злословия». Он сотрудничал с музыкальными группами и принял участие в создании альбома «Сплина» «Резонанс. Часть 1».

Происшествия,Василий Быков,НТВ,
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