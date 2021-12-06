Умер московский журналист Василий Быков

«Знал его почти 20 лет и больше четырех из них проработали вместе в журнале. Вася был весел, благодушен, легок на подъем, любил жизнь и наслаждался ею в полной мере. Таким он был, таким он и остался в наших сердцах... Покойся с миром», - заявил Александр Пигарев.