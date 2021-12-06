Умер московский журналист Василий Быков

Скончался главный редактор портала Royal Cheese, журналист Василий Быков, освещавший гастрономическую жизнь Москвы. Об этом на Facebook сообщили его друзья.
«Василий… покоиться - это не про тебя. Пусть тебе будет хорошо там, куда ты ушел», - написала Ольга Башкирова.
«Знал его почти 20 лет и больше четырех из них проработали вместе в журнале. Вася был весел, благодушен, легок на подъем, любил жизнь и наслаждался ею в полной мере. Таким он был, таким он и остался в наших сердцах... Покойся с миром», - заявил Александр Пигарев.
В свою очередь Наталия Сафронова назвала журналиста «невероятным кладезем легенд гастрономической жизни» и отметила, что будет очень скучать по нему.
Причина смерти Василия Быкова не называется.
Сегодня стало известно о смерти композитора, музыканта групп «Сплин» и «Колибри» Олега Эмирова. Эмиров создал звуковое оформление телеканала НТВ, написав музыку к ряду передач, среди которых «Намедни», «Программа максимум» и «Школа злословия». Он сотрудничал с музыкальными группами и принял участие в создании альбома «Сплина» «Резонанс. Часть 1».