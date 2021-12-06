Раскрыты подробности кражи с «самолета Судного дня»

Ростовские следователи завершили расследование уголовного дела о краже авиационного оборудования из «самолёта Судного дня». Речь идёт о воздушном судне Ил-80. В преступлении подозревают 36-летнего россиянина.

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Ущерб от его действий оценили более чем в 2,5 млн рублей. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы, рассказали в МВД. По версии следствия, подозреваемый вместе с подельниками пробрался на борт самолёта через аварийную дверь.

Он демонтировал оборудования более чем на 2,5 млн рублей и забрал его. Похищенным мужчина распорядился по своему усмотрению. Сейчас фигурант арестован, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Личности его сообщников установить пока не удалось.

Кража произошла в декабре 2020 года на аэродроме «Таганрог-Южный». Ил-80 прибыл туда на техобслуживание и плановую модернизацию. Следы взлома на воздушном судне обнаружили 4 декабря. Как выяснилось, оттуда пропало 39 радиостанционных блоков и ещё пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.

По данным СМИ, подозреваемым по этому делу стал житель Таганрога Жора Хачунц. Его задержали в январе 2021 года. Как утверждала адвокат обвиняемого, главным доказательством его вины был след ДНК, который нашли на месте преступления. При этом защита указывала, что биологические материалы могли подложить злоумышленники.