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55 минут назад

Опубликовано видео с места пожара в колонии № 4 Новгородской области

В результате пожара в исправительной колонии № 4 в Новгородской области погиб один заключенный. Об этом сообщает Telegram-канал IZ.RU, в распоряжении которого оказались кадры с места происшествия.

По предварительным данным, возгорание возникло в камере кирпичного строения, в котором располагается штрафной изолятор. Один человек погиб, еще четверо пострадали. По факту случившегося Следственный комитет России проводит проверку.

«6 декабря 2021 года в одном из помещений исправительной колонии N4 в Новгородской области произошло возгорание. При тушении пожара в одной из камер обнаружено тело мужчина, 1994 года рождения. Еще четверо заключенных госпитализированы в больницу. В настоящий момент следователи СК проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении Следственного управления СК России по Новгородской области.

Происшествия,Пожары,Видео,ФСИН,СКР,
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