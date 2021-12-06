«6 декабря 2021 года в одном из помещений исправительной колонии N4 в Новгородской области произошло возгорание. При тушении пожара в одной из камер обнаружено тело мужчина, 1994 года рождения. Еще четверо заключенных госпитализированы в больницу. В настоящий момент следователи СК проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении Следственного управления СК России по Новгородской области.