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1 час назад

Севший на мель сухогруз сняли на видео на Сахалине

Китайский сухогруз Hing Yuan сел на мель на Сахалине. Об этом сообщает Telegram-канал IZ.RU, опубликовавший снятый очевидцами кадры.

Большое судно прибило к берегу в Холмском морском порту. На его борту находятся 12 человек. По предварительным данным, Hing Yuan сбился с курса. На место ЧП выехали сотрудники МЧС.

Информации о пострадавших пока нет. По факту случившегося прокуратура организовала проверку. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что во время шторма в Сочи мужчину смыло волной.

Происшествия,Видео,Генпрокуратура РФ,МЧС,
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