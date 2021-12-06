Китайский сухогруз Hing Yuan сел на мель на Сахалине. Об этом сообщает Telegram-канал IZ.RU, опубликовавший снятый очевидцами кадры.

Большое судно прибило к берегу в Холмском морском порту. На его борту находятся 12 человек. По предварительным данным, Hing Yuan сбился с курса. На место ЧП выехали сотрудники МЧС.

Информации о пострадавших пока нет. По факту случившегося прокуратура организовала проверку. Все обстоятельства происшествия выясняются.