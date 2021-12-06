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1 час назад

В подвале подмосковного дома нашли связанное тело прораба

В подвале дома в подмосковной деревне Ростовцево нашли тело мужчины со связанными руками и ногами. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

В подмосковном доме нашли связанное тело прораба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выяснилось, что погибший работал прорабом. Тело нашли после того, как его супруга вызвала полицию. Женщина рассказала, что искала мужа два дня, а потом обнаружила машину возле дома. Рядом с автомобилем лежали вещи супруга.

На теле прораба зафиксировали рваные раны уха и повреждения носа. Позднее РЕН ТВ добавил, что правоохранители нашли главного подозреваемого в расправе. Им оказался подчиненный мужчины, приезжий из ближнего зарубежья.

Ранее гражданка Украины расправилась с сожителем в Подмосковье во время празднования собственного дня рождения. Именинница нанесла бойфренду множественные удары ножом.

Происшествия,РЕН ТВ,
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