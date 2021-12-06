В подмосковном доме нашли связанное тело прораба

В подвале дома в подмосковной деревне Ростовцево нашли тело мужчины со связанными руками и ногами. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Выяснилось, что погибший работал прорабом. Тело нашли после того, как его супруга вызвала полицию. Женщина рассказала, что искала мужа два дня, а потом обнаружила машину возле дома. Рядом с автомобилем лежали вещи супруга.

На теле прораба зафиксировали рваные раны уха и повреждения носа. Позднее РЕН ТВ добавил, что правоохранители нашли главного подозреваемого в расправе. Им оказался подчиненный мужчины, приезжий из ближнего зарубежья.