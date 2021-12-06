Раскрыты подробности убийства российских туристок на Кипре

Сирииец, подозреваемый в убийстве двух туристок из России на Кипре, совершил преступление после охоты. Об этом пишет издание Cyprus Mail.
Две россиянки, 43-летняя Аль-Раиси Хаят и 33-летняя Мария Газибагандова, прибыли на Кипр в качестве туристов: одна в начале лета, а другая около полутора месяцев назад. Они пропали без вести в Ларнаке 17 ноября.
По данным издания, подозреваемый в убийстве 32-летний уроженец Сирии был арестован еще десять дней назад, однако признался в совершении преступления только сейчас.
Сириец рассказал на допросе, что накануне убийства он отправился на охоту. А после возвращения утром услышал, как россиянки говорят о нем, и застрелил их. При этом в полиции подчеркнули, что мотивы убийства до сих пор остаются неизвестными.
Тела двух женщин были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов в саду дома, в котором подозреваемый вел строительные работы. Поиски осложнили дожди. Ожидается, что сегодня сириец будет доставлен в окружной суд Лимассола для вынесения решения об аресте.
В свою очередь в российском посольстве на Кипре уточнили «Пятому каналу», что по делу были задержаны три человека, все они сирийцы.
«Один из задержанных, насколько нам известно, дал признательные показания», — сообщил официальный представитель дипведомства Сергей Лагутенко.
По словам дипломата, дело об убийстве россиянок взял под личный контроль начальник полиции республики.
«У одной из погибших имеются родственники на территории РФ, с ними установлен контакт. По поводу второй женщины нет данных о наличии у нее родственников в России», — сказал Лагутенко.