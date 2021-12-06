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28 минут назад

Раскрыта причина пожара в колонии под Новгородом

Пожар в колонии №4 в городе Валдай в Новгородской области потушен. Как сообщает РЕН ТВ, по предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Раскрыта причина пожара в колонии под Новгородом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Огонь охватил штрафной изолятор и помещение для хранения спальных принадлежностей. Из-за задымления пять человек отравились продуктами горения, еще четверо были госпитализированы, один погиб. Всего из-за пожара из помещения эвакуировали 30 человек.

Напомним, что пожар в колонии произошел 6 декабря. Тогда уточнялось, что очаг возгорания находится на первом этаже.

Ранее, 3 декабря, загорелся малярный цех в исправительной колонии № 5 в Константиновске в Ростовской области. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров. Эвакуация не проводилась, пострадавших в инциденте нет.

Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются экспертами.

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