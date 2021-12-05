Задержан сбежавший из психбольницы опасный убийца

Сбежавшего из психбольницы в Чехове осужденного задержали в Ростовской области, сообщает Telegram-канал 112.

Александр Кутузов сбежал из подмосковной психбольницы в начале ноября. Там он проходил лечение по решению суда за совершение особо тяжкого преступления — он был судим за убийство.

@tv360/Telegram

Нашли сбежавшего в городе Аксай 5 декабря. Силовики задержали беглеца и доставили в территориальный отдел полиции

Информация о состоянии задержанного не уточняется.

4 ноября в подмосковном Чехове осужденный за убийство сбежал из психиатрической больницы. Его объявили в розыск. Мужчина и раньше предпринимал попытки побега, а накануне успешной попытки спровоцировал конфликт с охранниками и воспользовался их заминкой во время прогулки. Затем он запрыгнул на будку охраны и перескочил через забор.