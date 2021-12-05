В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
33 минуты назад

Задержан убийца, сбежавший месяц назад из психбольницы в Чехове

Сбежавшего из психбольницы в Чехове осужденного задержали в Ростовской области, сообщает Telegram-канал 112.

Задержан сбежавший из психбольницы опасный убийца
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Александр Кутузов сбежал из подмосковной психбольницы в начале ноября. Там он проходил лечение по решению суда за совершение особо тяжкого преступления — он был судим за убийство.

@tv360/Telegram

Нашли сбежавшего в городе Аксай 5 декабря. Силовики задержали беглеца и доставили в территориальный отдел полиции

Информация о состоянии задержанного не уточняется.

«Человек-паук» из Бутырки и компания. Самые дерзкие побеги из российских колоний и СИЗО

4 ноября в подмосковном Чехове осужденный за убийство сбежал из психиатрической больницы. Его объявили в розыск. Мужчина и раньше предпринимал попытки побега, а накануне успешной попытки спровоцировал конфликт с охранниками и воспользовался их заминкой во время прогулки. Затем он запрыгнул на будку охраны и перескочил через забор.

Известно, что Кутузова осудили за убийство еще в 2006 году, когда ему было 18 лет. Во время пьяного конфликта он дважды пырнул своего собутыльника ножом. Преступника признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.

Происшествия,Александр Кутузов,ФСИН,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители