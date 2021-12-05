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33 минуты назад

СК заинтересовался творчеством рэперов Oxxxymiron и Noize MC

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин решил проверить рэперов Oxxxymiron и Noize MC на экстремизм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

СК заинтересовался творчеством рэперов Oxxxymiron и Noize MC
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бастрыкин поручил ГСУ изучить доводы, изложенные в обращении к нему от инициативной «группы патриотов» и дать соответствующую правовую оценку.

«Группа патриотов» обратилась к СК с просьбой проверить деятельность Noize MC и Oxxxymiron. Они усмотрели в творчестве музыкантов «негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов», а также «попытки реабилитации нацизма и экстремизма».

Моргенштерн покинул Россию после заявления Бастрыкина

Ранее глава Следственного комитета заявил, что рэпер Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях».

Происшествия,Александр Бастрыкин,СКР,МВД,
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