СК заинтересовался творчеством рэперов Oxxxymiron и Noize MC

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин решил проверить рэперов Oxxxymiron и Noize MC на экстремизм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Бастрыкин поручил ГСУ изучить доводы, изложенные в обращении к нему от инициативной «группы патриотов» и дать соответствующую правовую оценку.

«Группа патриотов» обратилась к СК с просьбой проверить деятельность Noize MC и Oxxxymiron. Они усмотрели в творчестве музыкантов «негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов», а также «попытки реабилитации нацизма и экстремизма».