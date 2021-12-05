СК заинтересовался творчеством рэперов Oxxxymiron и Noize MC

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин решил проверить рэперов Oxxxymiron и Noize MC на экстремизм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Бастрыкин поручил ГСУ изучить доводы, изложенные в обращении к нему от инициативной «группы патриотов» и дать соответствующую правовую оценку.
«Группа патриотов» обратилась к СК с просьбой проверить деятельность Noize MC и Oxxxymiron. Они усмотрели в творчестве музыкантов «негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов», а также «попытки реабилитации нацизма и экстремизма».
Ранее глава Следственного комитета заявил, что рэпер Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях».