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53 минуты назад

Правоохранители задержали мужчину, повредившего три полицейские машины в центре Москвы

Сотрудники полиции задержали мужчину, который повредил три служебные автомашины на Большой Дмитровке в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Задержан мужчина, повредивший три служебных автомобиля на улице Большая Дмитровка. В отношении него составлен материал по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП)", - сказал собеседник агентства.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что мужчина повредил машины после того, как был отпущен из отдела полиции, куда его доставили в состоянии сильного опьянения.

Происшествия,Видео,Громкие уголовные дела ,МВД,ИТАР-ТАСС,
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