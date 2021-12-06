Сотрудники полиции задержали мужчину, который повредил три служебные автомашины на Большой Дмитровке в центре Москвы . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Задержан мужчина, повредивший три служебных автомобиля на улице Большая Дмитровка. В отношении него составлен материал по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП)", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что мужчина повредил машины после того, как был отпущен из отдела полиции, куда его доставили в состоянии сильного опьянения.