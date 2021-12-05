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36 минут назад

В Москве афроамериканец избил девушку за фразу «работает как негр»

В Москве уроженец Гаити разбил лицо своей коллеге, услышав от нее фразу «работает как негр», сообщает «Московский комсомолец».

В Москве афроамериканец избил девушку за фразу «работает как негр»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел в офисе одной из столичных компаний между коллегами – выпускницей и студентом московских вузов.

По данным издания, проработав несколько месяцев вместе, афроамериканец предложил коллеге встречаться, но та отказала. После этого молодые люди начали постоянно конфликтовать. В какой-то момент женщина сказала ему фразу: «работать, как негр, трудно». Тогда мужчина написал жалобу начальству о притеснениях и оскорблениях на расовой почве.

Руководитель компании вызвал обоих сотрудников, чтобы выяснить подробности произошедшего, но коллеги снова начали спорить. Все закончилось тем, что мужчина ударил женщину кулаком в лицо. С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга россиянку доставили в больницу. Она написала заявление в полицию.

Отмечается, что ранее женщина говорила коллеге, что в русском языке слово «негр» не является оскорблением – только признаком негроидной расы.

Происшествия,Московский комсомолец,
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