В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
9 минут назад

Тела двух российских туристок нашли закопанными в саду на Кипре

Тела двух российских туристок, пропавших без вести 17 ноября, обнаружили в саду дома отдыха на Кипре. Об этом сообщает местное издание Cyprus Mail.

Тела двух российских туристок нашли закопанными в саду на Кипре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что подозреваемого в убийстве россиянок задержали 10 дней назад. Им оказался 32-летний гражданин Сирии. Во время допроса он признался в убийстве женщин. Он сказал, что закопал их в саду дома отдыха, в котором он работал строителем, куда он и привел следователей.

Следователи также нашли следы крови, совпадающей с ДНК одной из женщин. Кровь также была обнаружена на мини-экскаваторе, который использовался при строительных работах.

Две женщины, 43-летняя Хаят Аль-Раиси и 33-летняя Мария Газибагандова, прибыли на Кипр как туристки — одна в начале лета, а другая около полутора месяцев назад. Они были объявлены пропавшими без вести в Ларнаке 17 ноября.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители