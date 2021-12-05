Тела двух российских туристок нашли закопанными в саду на Кипре

Тела двух российских туристок, пропавших без вести 17 ноября, обнаружили в саду дома отдыха на Кипре. Об этом сообщает местное издание Cyprus Mail.

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Уточняется, что подозреваемого в убийстве россиянок задержали 10 дней назад. Им оказался 32-летний гражданин Сирии. Во время допроса он признался в убийстве женщин. Он сказал, что закопал их в саду дома отдыха, в котором он работал строителем, куда он и привел следователей.

Следователи также нашли следы крови, совпадающей с ДНК одной из женщин. Кровь также была обнаружена на мини-экскаваторе, который использовался при строительных работах.