Польские пограничники задержали российское судно

Российское торговое судно задержано в Гданьском заливе силами польских пограничников и военно-морских служб, сообщает RMF FM. Причиной стало его отклонение от маршрута, а также и отсутствие реакции на вызов служб. На данный момент корабль находится на якорной стоянке.

По имеющимся данным, речь идёт о судне «Руслана», которое принадлежит петербургской компании. Сухогруз осуществлял доставку стальные конструкции из литовской Клайпеды в Гданьск. Как сообщается, в субботу ночью было зафиксировано отклонение российского корабля от курса, при этом экипаж не реагировал на вызовы служб и офиса капитана порта. При этом сухогруз едва не сел на мель, и по словам пограничников, якобы нарушило маршрут, находясь близко к берегу. Через некоторое время поляки вступили с ним в контакт и направили его на якорную стоянку.