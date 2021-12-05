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1 час назад

Польские пограничники задержали российское торговое судно

Российское торговое судно задержано в Гданьском заливе силами польских пограничников и военно-морских служб, сообщает RMF FM. Причиной стало его отклонение от маршрута, а также и отсутствие реакции на вызов служб. На данный момент корабль находится на якорной стоянке.

Польские пограничники задержали российское судно
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По имеющимся данным, речь идёт о судне «Руслана», которое принадлежит петербургской компании. Сухогруз осуществлял доставку стальные конструкции из литовской Клайпеды в Гданьск. Как сообщается, в субботу ночью было зафиксировано отклонение российского корабля от курса, при этом экипаж не реагировал на вызовы служб и офиса капитана порта. При этом сухогруз едва не сел на мель, и по словам пограничников, якобы нарушило маршрут, находясь близко к берегу. Через некоторое время поляки вступили с ним в контакт и направили его на якорную стоянку.

Ранее в Дании было задержано российское научно-исследовательское судно — «Академик Иоффе». После этого были изъяты судовые документы, а арест корабля осуществлён «в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью». На тот момент на борту корабля находились 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника.

Посольство России в Дании предпринимает попытки эвакуировать россиян, застрявших на задержанном судне «Академик Иоффе».

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