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6 минут назад

Российский сухогруз задержали в Польше

В Польше сообщили о задержании российского сухогруза в Балтийском море. Местные СМИ утверждают, что капитан и экипаж были нетрезвы.

В Польше задержали российское судно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Судно едва не село на мель и якобы нарушило маршрут, двигаясь близко к берегу. Сейчас сухогруз стоит на рейде в Гданьске, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на «Польское радио».

Предварительно, речь идет о сухогрузе «Руслана», принадлежащем петербургской компании. Он перевозил стальные конструкции из Клайпеды в Гданьск.

Калининградский портал kgd.ru пишет, ссылаясь на польские СМИ, что торговое судно перехватили пограничники и военно-морские службы Польши. Инцидент произошёл ночью 4 декабря в Гданьском заливе, а экипаж якобы был нетрезв.

Российский корабль находился в 1,5 километрах от берега, он отклонился от маршрута, не ответил на вызовы капитана порта.

Пограничники поднялись на борт. По данным польских СМИ, концентрация алкоголя в крови российского капитана составила 1 промилле, у двух офицеров — по 1,5 промилле. Судно отправили на якорную стоянку.

О случившемся проинформировали полицию и прокуратуру, Морское управление. Начались разбирательства.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,РЕН ТВ,
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