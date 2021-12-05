Число пострадавших на шахте «Листвяжная» выросло до 106

Число пострадавших в результате происшествия в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до 106 человек. Ранее СМИ сообщали о 99 пострадавших. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
По информации издания, среди пострадавших 60 горнорабочих и 46 горноспасателей. Семь человек, которые поднимали тела погибших из шахты, были госпитализированы в течение суток. Им диагностировали «токсическое действие окиси углерода легкой степени».
В настоящее время госпитализированы восемь спасателей и двое рабочих, еще восемь спасателей и 14 шахтеров проходят лечение амбулаторно. Из больницы выписались 30 горноспасателей и 44 горнорабочих.
Ранее горный инженер Александр Балахнин заявил, что им известна причина аварии в шахте — там произошел взрыв метана. Он подчеркнул, что подобные инциденты случаются из-за безалаберности работников и нарушения техники безопасности. Однако истинной причиной он назвал экономическую подоплеку.
Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошел взрыв. Погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Президент России Владимир Путин потребовал привлечь к ответственности тех, кто пренебрег техникой безопасности работников на шахтах и поставил их жизни под удар.