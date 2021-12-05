Число пострадавших на шахте «Листвяжная» выросло до 106

Число пострадавших в результате происшествия в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до 106 человек. Ранее СМИ сообщали о 99 пострадавших. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По информации издания, среди пострадавших 60 горнорабочих и 46 горноспасателей. Семь человек, которые поднимали тела погибших из шахты, были госпитализированы в течение суток. Им диагностировали «токсическое действие окиси углерода легкой степени».

В настоящее время госпитализированы восемь спасателей и двое рабочих, еще восемь спасателей и 14 шахтеров проходят лечение амбулаторно. Из больницы выписались 30 горноспасателей и 44 горнорабочих.

Ранее горный инженер Александр Балахнин заявил, что им известна причина аварии в шахте — там произошел взрыв метана. Он подчеркнул, что подобные инциденты случаются из-за безалаберности работников и нарушения техники безопасности. Однако истинной причиной он назвал экономическую подоплеку.