Неудачное ограбление ломбарда в Москве попало на видео

На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения можно увидеть, как одетый в черный пуховик мужчина долго присматривался к товарам, выставленным на продажу, после чего разбил витрину журналом, который держал в руках. Грабитель взял три пары часов общей стоимостью 245 тысяч рублей, но покинуть помещение не сумел, так как в здании заблокировали двери.