Неудачное ограбление ломбарда в Москве попало на видео

Житель Москвы попытался ограбить столичный ломбард «Победа» с помощью журнала. Видео публикуйт telegram-канал «Mash».
На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения можно увидеть, как одетый в черный пуховик мужчина долго присматривался к товарам, выставленным на продажу, после чего разбил витрину журналом, который держал в руках. Грабитель взял три пары часов общей стоимостью 245 тысяч рублей, но покинуть помещение не сумел, так как в здании заблокировали двери.
Работники магазина спокойно подошли к злоумышленнику, забрали у него украденное и проводили на улицу. Теперь несостоявшемуся похитителю грозит четыре года колонии.