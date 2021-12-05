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35 минут назад

Москвич бросился под поезд метро в Москве. Видео

Мужчина упал на пути на станции метро «Каширская» в Москве. Движение на Замоскворецкой ветке столичного метро было затруднено. Видео публикует telegram-канал «Москва».

На кадрах снятых на камеру видеонаблюдения, видно как мужчина шатаясь идет к краю платформы во время прибытия поезда на станцию. Через несколько секунд москвич оказывается на рельсах. Сообщается, что для спасения мужчины сотрудники метрополитена отключили напряжение контактного рельса. Москвича подняли на платформу, после чего оказали необходимую помощь. Предположительно мужчина был пьян.

Стоит отметить, что движение поездом от станции «Орехово до станции « Автозаводской» было прекращено. В обратном направление сильно были увеличены интервалы движения.

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