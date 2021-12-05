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1 час назад

Пьяный мужчина украл ящик пива из магазина в Тольятти. Видео

Мужчина украл из магазина «Красное и Белое» ящик из 20 бутылок пива. Видео с камер видеонаблюдения публикует telegram-канал «360tv».

На кадрах можно увидеть, как 26-летний мужчина заходит в магазин и быстро уносит упаковку пивом, стоявшую недалеко от входной двери. Сообщается, что работник магазина попытался остановить вора, но безуспешно.

Сотрудники уголовного розыска узнали на на видео неоднократно судимого мужчину, нашли и задержали его. Злоумышленник признал вину и отметил, что во время кражи был в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Видео,Телеканал "360° Подмосковье",
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