Мужчина украл из магазина «Красное и Белое» ящик из 20 бутылок пива. Видео с камер видеонаблюдения публикует telegram-канал «360tv».

На кадрах можно увидеть, как 26-летний мужчина заходит в магазин и быстро уносит упаковку пивом, стоявшую недалеко от входной двери. Сообщается, что работник магазина попытался остановить вора, но безуспешно.