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1 час назад

В США мужчина выпрыгнул из движущегося самолета

Мужчина выпрыгнул из самолета, ехавшего к одному из выходов в международном аэропорту Феникс Скай-Харбор в штате Аризона, США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление авиакомпании Southwest Airlines. Инцидент произошел на рейсе 4236, летевшего из Колорадо-Спрингс.

Мужчина выпрыгнул из движущегося самолета в США
Фото: DepositphotosDepositphotos

"По предварительным данным, в то время, как самолет двигался к одному из выходов для прибывающих пассажиров, находящийся на борту пассажир вышел из самолета через люк в хвостовой части [воздушного судна]", - сказал представитель Southwest Airlines Дэн Лэндсон.

После этого капитан остановил самолет и уведомил авиационно-диспетчерскую службу, отметил он. Мужчина упал на взлетно-посадочную полосу и повредил ногу. По словам Тодда Келлера, представителя расположенной в аэропорту пожарной части, он дошел до их здания и заперся в одной из комнат.

"Через несколько минут пожарные смогли уговорить мужчину открыть дверь, где его затем осмотрели, оказали необходимую помощь и доставили в местную больницу с травмой нижней конечности", - уточнил Келлер.

Ранее американца Кристиана Сегуру арестовали за то, что тот открыл аварийный выход и вышел на крыло самолета вскоре после того, как лайнер приземлился в Международном аэропорте Майами. Он находился на крыле в тот момент, когда началась высадка пассажиров, после чего спрыгнул с него и моментально был арестован сотрудниками авиационной безопасности.

Происшествия,CNN,
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