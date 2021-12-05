Софье Сапеге предъявили обвинение в Белоруссии

Следственный комитет Белоруссии обвинил гражданку России Софью Сапегу в разжигании ненависти. За это ей грозит шесть лет тюрьмы. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на русскую службу ВВС.
Как сообщил адвокат россиянки Антон Гашинский, Сапегу после приговора суда могут экстрадировать в Россию. Есть шанс, что белорусский лидер Александр Лукашенко помилует девушку. Ее обвиняют в администрировании экстремистского Telegram-канала «Черная книга Беларуси». Там публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.
По информации BBC, 4 декабря Сапега, которая находилась под домашним арестом в городе Лиде, была вызвана в Следственный комитет. Отмечается, что девушка пришла на допрос в тяжелом психологическом состоянии.
Ранее суд в Белоруссии продлил домашний арест россиянки до 25 декабря 2021 года.
Софья Сапега была задержана 23 мая вместе с Романом Протасевичем. Их самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске. Девушка на камеру призналась, что она была администратором Telegram-канала, в котором публиковались личные данные сотрудников спецслужб Белоруссии. Роман Протасевич в интервью RT пояснил, что София не вкладывала в свои действия какой-либо идеологической подоплеки.
25 июня стало известно, что суд отпустил задержанных под домашний арест.