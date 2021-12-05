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41 минуту назад

Софье Сапеге предъявили обвинение в Белоруссии

Следственный комитет Белоруссии обвинил гражданку России Софью Сапегу в разжигании ненависти. За это ей грозит шесть лет тюрьмы. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на русскую службу ВВС.

Софье Сапеге предъявили обвинение в Белоруссии
Фото: InstagramInstagram

Как сообщил адвокат россиянки Антон Гашинский, Сапегу после приговора суда могут экстрадировать в Россию. Есть шанс, что белорусский лидер Александр Лукашенко помилует девушку. Ее обвиняют в администрировании экстремистского Telegram-канала «Черная книга Беларуси». Там публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.

По информации BBC, 4 декабря Сапега, которая находилась под домашним арестом в городе Лиде, была вызвана в Следственный комитет. Отмечается, что девушка пришла на допрос в тяжелом психологическом состоянии.

Ранее суд в Белоруссии продлил домашний арест россиянки до 25 декабря 2021 года.

Софья Сапега была задержана 23 мая вместе с Романом Протасевичем. Их самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске. Девушка на камеру призналась, что она была администратором Telegram-канала, в котором публиковались личные данные сотрудников спецслужб Белоруссии. Роман Протасевич в интервью RT пояснил, что София не вкладывала в свои действия какой-либо идеологической подоплеки.

25 июня стало известно, что суд отпустил задержанных под домашний арест.

Происшествия,Антон Гашинский,Роман Протасевич,Александр Лукашенко,СКР,МВД,Lenta.ru,
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