Перевозивший пиротехнику грузовик загорелся на трассе в Акмолинской области на севере Казахстана. Видео публикует telegram-канал «RT на русском».

На кадрах видно, как полуприцеп стоящей на обочине фуры полыхает. Сообщается, что кабина не пострадала. Пожар сопроводил красочный фейерверк, находящийся в полуприцепе.

«В Бурабайском районе на 212-м километре автодороги "Нур-Султан – Щучинск" произошло возгорание полуприцепа грузового автомобиля марки DAF на площади 30 квадратных метров», - сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Спустя полчаса пожар был локализован, жертв и пострадавших нет. Движение автомобилей по трассе было восстановлено.