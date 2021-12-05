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51 минуту назад

Горящий грузовик с пиротехникой в Казахстане попал на видео

Перевозивший пиротехнику грузовик загорелся на трассе в Акмолинской области на севере Казахстана. Видео публикует telegram-канал «RT на русском».

На кадрах видно, как полуприцеп стоящей на обочине фуры полыхает. Сообщается, что кабина не пострадала. Пожар сопроводил красочный фейерверк, находящийся в полуприцепе.

«В Бурабайском районе на 212-м километре автодороги "Нур-Султан – Щучинск" произошло возгорание полуприцепа грузового автомобиля марки DAF на площади 30 квадратных метров», - сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Спустя полчаса пожар был локализован, жертв и пострадавших нет. Движение автомобилей по трассе было восстановлено.

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Происшествия,Видео,RT на русском,
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