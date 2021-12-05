Россия направит протест после сближения пассажирских самолетов с разведчиком НАТО

В Росавиации подтвердили инцидент, произошедший с военным самолетом-разведчиком над Черным морем и лайнером авиакомпании «Аэрофлот». Стали известны подробности происшествия. Об этом пишет «Интерфакс».

По информации издания, самолет-разведчик НАТО CL600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11000 до высоты 9200 метров. Он пересек маршрут обслуживания воздушного движения, установленный для гражданских самолетов. Регулятор также подтвердил ранее опубликованную СМИ информацию о том, что военное воздушное судно не отвечало на множественные запросы авиадиспетчеров. В Росавиации пообещали направить по дипканалам протест в связи с инцидентом.

Согласно информации федерального агентства, в области полета самолета-разведчика пролегали маршруты двух гражданских судов: мальтийский Bombardier Challenger 650, который направлялся из Сочи в Скопье (Северная Македония) и Airbus A330 «Аэрофлота», следовавший из Тель-Авива в Москву.

Диспетчеры оперативно изменили эшелоны и направления полетов пассажирских самолетов, обезопасив их движение.