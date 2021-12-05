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24 минуты назад

Екатеринбуржец напал на фельдшера за отказ делать ПЦР-тест

В Екатеринбурге мужчина вызвал скорую помощь и напал на сотрудницу из-за отказа делать ПЦР-тест его ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе скорой помощи.

Россиянин напал на фельдшера за отказ делать ПЦР-тест
Фото: URA.RUURA.RU

«На вызов приехали молодая девушка и ее муж, оба фельдшеры, работают в одной бригаде. Когда медики зашли в квартиру, отец стал требовать, чтобы они сделали малышу ПЦР-тест», — рассказали в пресс-службе, передает E1.ru.

Фельдшер попыталась объяснить мужчине, что скорая помощь не занимается забором анализов и лабораторными исследованиями, но это лишь вызвало у него агрессию.

«Отец ребенка стал себя вести агрессивно: стал вырывать из рук медика папку с документами, при этом снимал все на телефон», — добавили в пресс-службе.

Мужчина смог выхватить у фельдшера папку, но она в этот момент случайно задела его телефон, и он упал на диван. Это спровоцировало отца ребенка, после чего он начал кричать на девушку и скрутил ее. Врача спас ее муж, который пришел на помощь и освободил ее из рук мужчины, затем они быстро удалились.

«Я была очень напугана, у меня такого никогда не было, я боялась, что он продолжит что-то еще делать, ударит по голове», — рассказала о произошедшем пострадавшая.

Фельдшер написала заявление в полицию и, невзирая на полученный стресс, продолжила свое дежурство.

Ранее URA.RU сообщало о нападении пьяных пациентов в больнице №5 в Челябинске. Нетрезвые граждане устроили драку с персоналом и испортили имущество медучреждения.

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