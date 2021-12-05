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32 минуты назад

Россия направит протест после сближения двух пассажирских самолетов с разведчиком НАТО

Инцидент с лайнером авиакомпании "Аэрофлот" и военным самолетом-разведчиком над Черным морем подтвердили в Росавиации, раскрыв подробности ЧП. Об этом сообщает "Интерфакс".

Россия направит протест после сближения пассажирских самолетов с разведчиком НАТО
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Самолет-разведчик НАТО CL600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11000 до высоты 9200 метров, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания воздушного движения", - рассказали в Росавиации.

Регулятор подтвердил информацию распространенную в СМИ, что военный борт не реагировал на неоднократные запросы авиадиспетчеров.

По данным федерального агентства, в районе полета самолета-разведчика пролегали маршруты двух гражданских судов: Airbus A330 "Аэрофлота", который следовал из Тель-Авива в Москву, и мальтийский Bombardier Challenger 650, летевший из Сочи в Скопье (Северная Македония).

Диспетчеры оперативно изменили направления и эшелоны полетов пассажирских самолетов, что позволило обезопасить их движение "Увеличившаяся интенсивность полетов самолетов НАТО у границ Российской Федерации, в том числе над Черным морем, создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов", - подчеркнули в Росавиации, добавив, что направят протест по дипломатическим каналам.

Ранее сообщалось, что органы транспортной безопасности начали проверку инцидента с самолетом-разведчиком.

Происшествия,НАТО,Аэрофлот,Росавиация,
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