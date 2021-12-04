В Дагестане водитель автомобиля «Жигули» прокатил сотрудника ДПС на капоте и уехал с места происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, на улице Сальмана едущая с большой скоростью машина привлекла внимание полицейского, но водитель проигнорировал просьбу остановиться. Сотрудник ДПС, пытаясь остановить автомобиль, лег на капот и проехал на нем несколько метров.

Водителя ищут, ему грозит уголовное дело за насилие в отношении представителя власти.

Ранее мужчина в Москве заказал услугу «трезвый водитель», а приехавший таксист взял ключи у хозяина автомобиля и уехал без пассажира, после чего пропал. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, машину премиум класса таксист все же вернул, а хозяин авто подал на него заявление в полицию.

До этого сообщалось, что таксист в Санкт-Петербурге «прокатил» на капоте свой машины сотрудника УФСИН Алексея Блохина.