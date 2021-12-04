В Дагестане водитель автомобиля «Жигули» прокатил сотрудника ДПС на капоте и уехал с места происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
По данным канала, на улице Сальмана едущая с большой скоростью машина привлекла внимание полицейского, но водитель проигнорировал просьбу остановиться. Сотрудник ДПС, пытаясь остановить автомобиль, лег на капот и проехал на нем несколько метров.
Водителя ищут, ему грозит уголовное дело за насилие в отношении представителя власти.
Ранее мужчина в Москве заказал услугу «трезвый водитель», а приехавший таксист взял ключи у хозяина автомобиля и уехал без пассажира, после чего пропал. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, машину премиум класса таксист все же вернул, а хозяин авто подал на него заявление в полицию.
До этого сообщалось, что таксист в Санкт-Петербурге «прокатил» на капоте свой машины сотрудника УФСИН Алексея Блохина.
Блохин рассказал, что сделал замечание водителю такси, который выбросил из окна автомобиля банку пива. По словам сотрудника УФСИН, он почувствовал запах алкоголя от таксиста и предположил, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения. После просьбы поднять банку и выкинуть ее таксист закрыл окно и запустил двигатель автомобиля, добавил Блохин.