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10 минут назад

Сдававшая нормативы по физкультуре российская школьница стала инвалидом

В Карелии 16-летняя школьница стала инвалидом после сдачи нормативов по прыжкам на уроке физкультуры, родители подростка винят в этом руководство образовательного учреждения. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Российская школьница стала инвалидом после урока физкультуры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По их словам, у подростка были ограничения по здоровью, однако в апреле 2021 года девочку допустили к сдаче нормативов наравне с другими детьми.

На уроке физкультуры она неудачно приземлилась на правую ногу, раздался хруст. Родители девочки уверяют, что оказать помощь ребенку не смогли, поскольку у школьной медсестры отсутствовали нужные препараты и бинты. До приезда бригады скорой помощи к ноге девочки прикладывали снег. В больнице у нее диагностировали многооскольчатый перелом с повреждением связок и мениска.

Все летние каникулы ребенок провел на лечении и перенес сложную операцию в Санкт-Петербурге. Параллельно в школе проводилась проверка, но ответственных не нашли. После вмешательства в историю прокуратуры в образовательном учреждении все же заметили нарушения требований безопасности.

Родители пострадавшей школьницы добились того, что районный суд оценил ущерб в 80 тысяч рублей. Позже Верховный суд Карелии назвал другую сумму — 300 тысяч рублей.

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Ранее в Удмуртии учительницу начальной школы обвинили в избиении школьников. Учительница гимназии в селе Красногорское, предположительно, систематически применяла физические наказания к детям. От действий педагога пострадали шесть детей младшей школы.

Глава российского региона Александр Бречалов поручил провести проверку. Педагога уже отстранили от работы. Детям и их родителям пообещали оказать психологическую помощь.

Происшествия,Александр Бречалов,ГИБДД,Генпрокуратура РФ,
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