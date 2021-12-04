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14 минут назад

Массовая драка произошла в торговом центре в Москве: видео

В Москве в торговом центре «Европолис» произошла крупная драка между охранниками и посетителями из-за того, что охрана заподозрила их в воровстве. Как пишет издание «Подъем», опубликовавшее видео драки, к инциденту причастны выходцы с Кавказа.

На кадрах видно, что охранников было не меньше, чем предполагаемых воров. После небольшой стычки один из нападавших бросил на землю охранника с помощью подсечки. Затем злоумышленники спокойно покинули помещение.

По предварительным данным, драка завязалась после того, как охрана пресекла попытку кражи.

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В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что «предполагаемые злоумышленники» скрылись, сейчас их ищут. Полиция подтвердила, что инцидент произошел на проспекте Мира в районе Свиблова.

«Туда выезжали сотрудники полиции. Ими было установлено, что охрана торгового центра заметила попытку кражи товара из магазина и самостоятельно попыталась задержать злоумышленников. Молодые люди оказали сопротивление и скрылись», - рассказали в МВД.

Сотрудники устанавливаются обстоятельства инцидента и личности участников конфликта. Начались их розыски.

Происшествия,Видео,МВД,
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