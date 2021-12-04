В Москве в торговом центре «Европолис» произошла крупная драка между охранниками и посетителями из-за того, что охрана заподозрила их в воровстве. Как пишет издание «Подъем», опубликовавшее видео драки, к инциденту причастны выходцы с Кавказа.

На кадрах видно, что охранников было не меньше, чем предполагаемых воров. После небольшой стычки один из нападавших бросил на землю охранника с помощью подсечки. Затем злоумышленники спокойно покинули помещение.

По предварительным данным, драка завязалась после того, как охрана пресекла попытку кражи.

В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что «предполагаемые злоумышленники» скрылись, сейчас их ищут. Полиция подтвердила, что инцидент произошел на проспекте Мира в районе Свиблова.

«Туда выезжали сотрудники полиции. Ими было установлено, что охрана торгового центра заметила попытку кражи товара из магазина и самостоятельно попыталась задержать злоумышленников. Молодые люди оказали сопротивление и скрылись», - рассказали в МВД.