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21 минуту назад

Горный инженер назвал истинную причину взрыва на шахте «Листвяжная»

Горный инженер Александр Балахнин назвал причину аварии на шахте «Листвяжная», из-за которой погибли десятки людей. Об этом он рассказал телеканалу РЕН ТВ.

Горный инженер назвал причину взрыва на шахте «Листвяжная»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт отметил, что подобные ЧП случаются из-за нарушения техники безопасности и безалаберности со стороны работников. Однако истинной причиной является экономическая подоплека.

«Люди хотят заработать денег. Если начальство гонит в шахту, тем более если как на "Листвяжной" — если вы не пойдете, то завтра можете быть уволены — то конечно напрягаются и идут в шахту несмотря на опасность», — указал он.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По последним данным, пострадали 99 россиян — часть из них уже выписали из больницы.

После ЧП на «Листвяжной» президент Владимир Путин потребовал «жестко спрашивать по закону» с тех, кто пренебрегает техникой безопасности работников на шахтах, подвергая их смертельному риску. Он обратился к владельцам «Листвяжной» фразой «следили или деньги считали?».

Происшествия,Аварии на шахтах,Владимир Путин,РЕН ТВ,
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