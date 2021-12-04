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1 час назад

Российский авиалайнер едва не столкнулся с самолетом-разведчиком США

Самолет-разведчик США опасно сблизился с пассажирским лайнером, летящим из Тель-Авива в Москву. Инцидент произошел над Черным морем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Российский авиалайнер едва не столкнулся с самолетом-разведчиком США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник рассказал, что накануне американский самолет-разведчик хаотично пересекал трассы гражданской авиации и едва не столкнулся с пассажирским Airbus. Последний следовал маршрутом Тель-Авив - Москва.

«Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров», - объяснил собеседник.

По его словам, диспетчеры увели лайнер на 500 метров ниже, чтобы он занял безопасный эшелон.

Самолет-нарушитель на запросы с земли не отвечал. Власти США пока не комментировали инцидент.

Накануне Россия подняла в воздух истребители Су-27 и Су-30 для сопровождения над Черным морем двух самолетов-разведчиков США, приблизившихся к рубежам страны. Это были разведывательные самолеты RC-135 ВВС США и CL-600 «Артемис». Границу он не пересекли.

Происшествия,Интерфакс,
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