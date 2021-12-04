Российский авиалайнер едва не столкнулся с самолетом-разведчиком США

Самолет-разведчик США опасно сблизился с пассажирским лайнером, летящим из Тель-Авива в Москву. Инцидент произошел над Черным морем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
Источник рассказал, что накануне американский самолет-разведчик хаотично пересекал трассы гражданской авиации и едва не столкнулся с пассажирским Airbus. Последний следовал маршрутом Тель-Авив - Москва.
«Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров», - объяснил собеседник.
По его словам, диспетчеры увели лайнер на 500 метров ниже, чтобы он занял безопасный эшелон.
Самолет-нарушитель на запросы с земли не отвечал. Власти США пока не комментировали инцидент.
Накануне Россия подняла в воздух истребители Су-27 и Су-30 для сопровождения над Черным морем двух самолетов-разведчиков США, приблизившихся к рубежам страны. Это были разведывательные самолеты RC-135 ВВС США и CL-600 «Артемис». Границу он не пересекли.