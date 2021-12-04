Российский авиалайнер едва не столкнулся с самолетом-разведчиком США

Самолет-разведчик США опасно сблизился с пассажирским лайнером, летящим из Тель-Авива в Москву. Инцидент произошел над Черным морем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

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Источник рассказал, что накануне американский самолет-разведчик хаотично пересекал трассы гражданской авиации и едва не столкнулся с пассажирским Airbus. Последний следовал маршрутом Тель-Авив - Москва.

«Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров», - объяснил собеседник.

По его словам, диспетчеры увели лайнер на 500 метров ниже, чтобы он занял безопасный эшелон.

Самолет-нарушитель на запросы с земли не отвечал. Власти США пока не комментировали инцидент.