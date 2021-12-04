Летевший в Москву Airbus изменил курс из-за самолета-разведчика США

Гражданский авиалайнер, следовавший из Тель-Авива в Москву, вынужден был изменить курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с иностранным самолетом-разведчиком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным агентства, инцидент произошел накануне. Один из двух самолетов-разведчиков хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus.

"Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон", – рассказал источник.

Самолет-нарушитель на запросы с земли не отвечал.

Накануне российские военные поднимали в воздух истребители Су-27 и Су-30 для сопровождения над Черным морем двух самолетов-разведчиков США. Воздушные цели идентифицировали как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 "Артемис" сухопутных войск США.