В Каспийском море села на мель баржа из России

В Северо-Западной части Каспийского моря на мель села грузовая баржа, которая следовала из Астрахани в казахстанский порт Баутино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Астраханской области.
Речь идет о барже «Silver-3003» буксируемой теплоходом ОТ-2080.
Отмечается, что судовой ход не нарушен, розлива нефтепродуктов не произошло, водотечности корпуса нет. О пострадавших не сообщается.
21 ноября в Волго-Каспийском морском судоходном канале под Астраханью сел на мель теплоход «Абескун», следовавший по маршруту месторождение имени Филановского - порт Астрахань.