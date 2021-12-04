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28 минут назад

В Каспийском море села на мель баржа из России

В Северо-Западной части Каспийского моря на мель села грузовая баржа, которая следовала из Астрахани в казахстанский порт Баутино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Астраханской области.

В Каспийском море села на мель баржа из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о барже «Silver-3003» буксируемой теплоходом ОТ-2080.

Отмечается, что судовой ход не нарушен, розлива нефтепродуктов не произошло, водотечности корпуса нет. О пострадавших не сообщается.

21 ноября в Волго-Каспийском морском судоходном канале под Астраханью сел на мель теплоход «Абескун», следовавший по маршруту месторождение имени Филановского - порт Астрахань.

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