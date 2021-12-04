На уральской шахте произошел горный удар

На шахте «Черемуховская-Глубокая» в Свердловской области произошел горный удар. Об этом сообщает издание Е1 со ссылкой на региональное управление МЧС.
Инцидент произошел 3 декабря в 00:45 мск на глубине почти 1 км на северном фланге горизонта. Информации о пострадавших нет.
Отмечается, что спасатели не привлекались к работе на месте происшествия.
Официальный представитель «Русала» по Уральскому федеральному округу Елена Воронова сообщила, что работавших на участке удара шахтеров вывели, а следующую смену не допустили к работе.