На уральской шахте произошел горный удар

На шахте «Черемуховская-Глубокая» в Свердловской области произошел горный удар. Об этом сообщает издание Е1 со ссылкой на региональное управление МЧС.

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Инцидент произошел 3 декабря в 00:45 мск на глубине почти 1 км на северном фланге горизонта. Информации о пострадавших нет.

Отмечается, что спасатели не привлекались к работе на месте происшествия.