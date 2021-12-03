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52 минуты назад

В Подмосковье начали массово угонять иномарки

В подмосковном Голицино начали массово угонять автомобили. Банда угонщиков похитила три иномарки, стоявшие на соседних улицах. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщает «Комсомольская Правда».

В Подмосковье начали массово угонять иномарки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, угон был совершен в ночь с 30 ноября на 1 декабря. Первым отсутствие своей новой машины Hyundai Santa Fe заметил 59-летний сотрудник столичного машиностроительного предприятия.

Затем в полицию обратилась женщина, живущая в соседнем районе, с заявлением об угоне ее машины такой же марки Hyundai Santa Fe. Третьим заявителем стал 52-летний житель Подмосковья, у которого украли автомобиль Kia Sorento.

В настоящее время правоохранители разыскивают банду злоумышленников. Общий ущерб, причиненный угонщиками, оценен в сумму более восьми миллионов рублей.

Пьяный россиянин угнал авто со спящим на заднем сиденье владельцем.

Происшествия,Комсомольская правда,
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