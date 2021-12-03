В российском городе ввели план «перехват»

В Башкирии ввели план «перехват» после того, как в Стерлибашевском районе мужчина напал на полицейского и выстрелил в него из отобранного табельного оружия. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на главное управление СУ СКР региона.

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По версии следователей, нападение произошло после того, как двое участковых приехали в деревню Акчишму, чтобы доставить подозреваемого по уголовному делу. Мужчина в тот момент находился у себя дома со своими друзьями.

Когда полицейские предложили ему собираться, подозреваемый при поддержке товарища оказал сопротивление, отобрал у полицейского табельное оружие и выстрелил в него. После этого мужчины скрылись с места происшествия, а полицейского госпитализировали с огнестрельными ранениями плеча и ноги.

Сейчас на месте работает следственная группа. Назначены необходимые криминалистические экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».