В интернет попали переговоры пилотов самолета S7 рейса Магадан — Новосибирск и диспетчеров иркутского аэропорта. Согласно опубликованной в Telegram-канале Shot записи, долгое время пилотам не удавалось стабилизировать самолет из-за сильного ветра.

«Мы не можем самолет стабилизировать, ветер жуткий», — обращался экипаж к диспетчеру.

Из диспетчерской пилотам подсказали безопасную высоту на данном участке, после чего провели их на посадку, которая не удалась с первого раза — самолету пришлось пойти на повторный заход.

Как отмечают в канале, по предварительной информации, вместо нужных реагентов против обледенения самолет обработали обычной автомобильной «незамерзакой».

Напомним, что накануне самолет авиакомпании S7 чуть не разбился после взлета из аэропорта Магадана. В полете у лайнера неожиданно выключился автопилот, после чего в кабину поступил сигнал об обледенении двигателей. Воздушное судно начало болтать в воздухе. За 10 секунд неуправляемый самолет потерял 2700 метров высоты.