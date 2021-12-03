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32 минуты назад

В столичном метро произошла жесткая драка

Драка между двумя пассажирами московского метро произошла на станции «Пушкинская». Видеозапись жесткой драки опубликовали в Telegram-канале «Москва 24».

Согласно кадрам видеозаписи, конфликт произошел в час пик. Один из участников инцидента повалил на пол другого и стал его избивать, после чего они поднялись и продолжили драку. Другие пассажиры пытались их разнять, но безуспешно.

Как сообщает «Подъем», конфликт начался в вагоне поезда между двумя приезжими и одним жителем столицы. После того как дерущихся попросили покинуть вагон, они переместились на станцию, а на место драки очевидцы вызвали полицию.

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В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что по факту произошедшего проводится проверка. Установлено, что инцидент произошел около 8:30 мск 3 декабря. При этом в полицию из-за конфликта никто не обращался. По предварительным данным, пострадавших нет.

Происшествия,Видео,ГИБДД,МВД,ИТАР-ТАСС,
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