В столичном метро произошла жесткая драка

Драка между двумя пассажирами московского метро произошла на станции «Пушкинская». Видеозапись жесткой драки опубликовали в Telegram-канале «Москва 24».

Согласно кадрам видеозаписи, конфликт произошел в час пик. Один из участников инцидента повалил на пол другого и стал его избивать, после чего они поднялись и продолжили драку. Другие пассажиры пытались их разнять, но безуспешно.

Как сообщает «Подъем», конфликт начался в вагоне поезда между двумя приезжими и одним жителем столицы. После того как дерущихся попросили покинуть вагон, они переместились на станцию, а на место драки очевидцы вызвали полицию.