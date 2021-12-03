Проблемы с законом: что известно об устроившем стрельбу в Москве водителе

Мужчиной, подозреваемым в стрельбе в центре Москвы, оказался Дмитрий Махалов, у него ранее были проблемы с законом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Предварительно, 43-летний мужчина, находившийся за рулем Cadillac Escalade и выстреливший в таксиста из-за конфликта, в прошлом задерживался за воровство. Речь об эпизоде 2009 года, когда Махалова поймали на краже на Савеловском рынке. При этом злоумышленник работал на данном рынке.

В 2017 году у Махалова произошел конфликт с мужчиной в Химках. В результате он ударил своего оппонента отверткой в грудь.

Также устроивший стрельбу ранее числился на учете в наркодиспансере, добавили в Telegram-канале.

Прокуратура Москвы опубликовала кадры дорожного конфликта на Большой Грузинской, который закончился стрельбой. В результате происшествия пострадал один человек.

«Прокуратура Москвы контролирует ход процессуальной проверки, проводимой сотрудниками полиции, по факту дорожного конфликта на улице Большая Грузинская», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что между водителями транспортных средств произошел конфликт, в результате которого один мужчина выстрелил, как предполагается, из травматического оружия в другого.

Водитель Cadillac, расстрелявший мужчину в центре Москвы, задержан. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

По данным главка, конфликт между двумя мужчинами произошел на Большой Грузинской улице, 76. Водитель Cadillac Escalade выстрелил в своего оппонента. Пострадавший был ранен, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в центре города водитель иномарки скрылся после того, как несколько раз выстрелил в мужчину. Для его задержания вводили план "Перехват".

Водитель автомобиля Сadillac, открывший стрельбу в центре Москвы на 2-й Брестской улице, назвал причину произошедшего. По словам мужчины, изначально произошёл дорожный конфликт, который превратился в драку. Уже после этого водитель начал стрелять в оппонента, пишет SHOT.

43-летний Дмитрий Махалов заявил, что остановился на дороге, перед ним был автомобиль такси. В какой-то момент таксист начал отъезжать назад, «поджимая» водителя Cadillac. После этого Махалов вышел из машины, чтобы разобраться в ситуации, однако мирно разрешить её не удалось. Завязался конфликт, переросший в драку. Тогда автомобилист вытащил пистолет и произвёл несколько выстрелов в оппонента.

Сообщается, что ранее он был судим за кражу и нанесение тяжких телесных повреждений.

Махалов также заявил, что пытался оказать помощь пострадавшему. Тем не менее позднее он скрылся с места инцидента, из-за чего в городе был введён план «Перехват». Его уже задержали, он намерен снять побои и также обратиться в полицию.

Очевидцы рассказали Москве 24 о дорожном конфликте в центре столицы, который закончился стрельбой.

Очевидец Роман Мягков пояснил, что проезжал мимо места происшествия.

Все произошло напротив ресторана Eva. Я проезжал уже после всего. Увидел оцепление и лужу крови. Было 2–3 машины ППС, скорая, наверное, уже уехала. В районе Тверской всегда трудно с движением.

Кристина, сотрудница ресторана, напротив которого произошла стрельба, рассказала, какая сейчас обстановка на месте происшествия.

"Небольшие заторы есть. Крови нет особо. Со стороны вообще непонятно, если бы не куча людей и эти полоски, ограничивающие проход, то вообще не сказать, что что-то было", – пояснила она в интервью Москве 24.

Очевидец рассказал подробности с места инцидента со стрельбой в центре Москвы в ходе дорожного конфликта.

«Мы увидели, что выносят человека на носилках... У него было страдающее лицо, ему было больно, у него было много крови из руки», — рассказал РИА Новости очевидец по имени Адам.

По его словам, он не видел ни самого момента конфликта, ни стрельбы, только последствия — как таксиста уносили медики.

Чтобы не попасть конфликтную ситуацию водителям на дороге следует быть вежливыми и «не сильно выёживаться», заявил координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что конфликтные ситуации развиваются очень быстро и когда инцидент перешёл к переломной стадии, кто-то из участников конфликта должен взять паузу. Ранее в Москве водитель Сadillac расстрелял из травматического оружия таксиста. Пострадавшего госпитализировали.

Как избежать конфликта: включать поворотники, ездить по правилам, благодарить тех, кто тебя пропускает в ряд. Быть вежливым. Поверьте, у меня за много-много лет не было ни одного конфликта на дороге, но не потому, что я прям такой весь классный, а потому что я придерживаюсь базовых принципов, — сказал Шкуматов.

По его словам, когда избежать конфликта не удалось, нужно, чтобы кто-то из его участников имел голову на плечах и не давал инциденту развиться.

Конфликт развивается тогда, когда оба участника возбуждены. Если кто-то один, находится в уравновешенном состоянии, то никакого конфликта не будет. Здесь нужно всегда погасить конфликт, даже если второй участник на «максималках», — заявил координатор «Синих ведёрок».

Он подчеркнул, что, если решить дорожный инцидент мирным способом не удаётся, следует закрыться в автомобиле. Довольно часто агрессор снимает напряжение, просто сбив зеркало на машине оппонента. Шкуматов считает, что это намного лучше, чем «когда люди гоняются друг за другом с топором».

На каждой стадии развития конфликта есть своя точка невозврата. Сначала надо конфликт не допустить, потом, если он произошёл, надо стараться делать так, чтобы он не перешёл в горячую стадию. Затем надо стараться обойтись минимальным ущербом. Очень редко бывает такое, когда одна из сторон активно противодействует разрастанию конфликта, а другая доходит до финала. Обычно это останавливается гораздо раньше, — отметил автоэксперт.