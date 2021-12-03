Пассажиры метро заступились перед полицейскими за музыкантов: видео

В Новосибирске пассажиры метро вступились перед полицейскими за уличных музыкантов, игравших в переходе. Снятое очевидцами видео опубликовано на странице novosibirsk_coalition в Instagram.

Инцидент произошел на станции «Площадь Маркса» новосибирской подземки в минувший понедельник. Горожане заметили, что правоохранители задерживают музыкантов, которые отказываются пройти с ними. Они пытались защитить артистов. Один из прохожих поинтересовался у стража правопорядка, почему нельзя составить протокол на месте.