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1 час назад

Пассажиры метро заступились перед полицейскими за музыкантов: видео

В Новосибирске пассажиры метро вступились перед полицейскими за уличных музыкантов, игравших в переходе. Снятое очевидцами видео опубликовано на странице novosibirsk_coalition в Instagram.

Инцидент произошел на станции «Площадь Маркса» новосибирской подземки в минувший понедельник. Горожане заметили, что правоохранители задерживают музыкантов, которые отказываются пройти с ними. Они пытались защитить артистов. Один из прохожих поинтересовался у стража правопорядка, почему нельзя составить протокол на месте.

«На месте составление протокола невозможно, потому что нет протокольной бумаги у меня здесь, выяснить личность я не могу здесь на месте», – объяснил ему полицейский.

Происшествия,Общество,Видео,
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