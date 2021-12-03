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18 минут назад

Раскрыта личность стрелявшего в таксиста в центре Москвы

Водитель Cadillac Escalade, который расстрелял таксиста из травматического оружия в центре Москвы, был судим и состоял на учете в наркодиспансере. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Раскрыта личность стрелявшего в таксиста в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчина работает экспертом-оценщиком, родом из Днепропетровска. Он был судим за кражу, совершенную в 2009 году на Савеловском рынке Москвы. В 2017 году он ударил несколько раз отверткой мужчину, причинив ему тяжкие телесные повреждения.

Конфликт со стрельбой в центре Москвы попал на видео

Ранее 3 декабря сообщалось, что дорожный конфликт со стрельбой произошел на 2-й Брестской улице. Водитель Cadillac Escalade выстрелил в таксиста и скрылся.

В городе был объявлен план «Перехват». Мужчину задержали, пострадавшему оказывается медпомощь.

Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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