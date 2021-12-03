В центре Москвы водитель автомобиля Cadillac Escalade несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся с места происшествия. По предварительным данным, инцидент на 2-й Брестской улице произошел между водителем иномарки и таксистом.

Момент дорожного конфликта попал в объектив видеокамеры, запись публикует Telegram-канал Mash. На кадрах видно, как человек выходит из внедорожника и подходит к легковому автомобилю со стороны водительской двери.