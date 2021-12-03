Раскрыта причина стрельбы в центре Москвы

Причиной стрельбы на 2-й Брестской улице в центре Москвы стал дорожный конфликт, сообщает телеграм-канал 112.

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Участники конфликта – водитель автомобиля Cadillac и таксист. По информации 112, водителю Cadillac не понравился стиль вождения таксиста. На светофоре он вышел предъявить ему свои претензии, после короткой перепалки достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента.

После стрелявший попытался оказать таксисту первую помощь.

Пострадавший мужчина доставлен в больницу.

На месте работают полицейские.

Ранее сообщалось, что водитель Cadillac скрылся с места преступления. Полиция ввела в Москве план «Перехват».