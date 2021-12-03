Раскрыта причина стрельбы в центре Москвы

Причиной стрельбы на 2-й Брестской улице в центре Москвы стал дорожный конфликт, сообщает телеграм-канал 112.
Участники конфликта – водитель автомобиля Cadillac и таксист. По информации 112, водителю Cadillac не понравился стиль вождения таксиста. На светофоре он вышел предъявить ему свои претензии, после короткой перепалки достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента.
После стрелявший попытался оказать таксисту первую помощь.
Пострадавший мужчина доставлен в больницу.
На месте работают полицейские.
Ранее сообщалось, что водитель Cadillac скрылся с места преступления. Полиция ввела в Москве план «Перехват».
26 ноября в Москве полицейские устроили погоню за нарушителем, отказавшимся остановиться по требованию инспекторов ДПС. В погоне участвовали шесть патрульных машин. Нарушитель, уходя от преследования, протаранил пять автомобилей, один из которых полностью сгорел. Затем подозреваемый врезался в отбойник и попытался убежать через поле. Правоохранители применили оружие и ранили мужчину. В багажнике его автомобиля обнаружилось несколько килограммов наркотиков.