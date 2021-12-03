В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 74.06EUR 83.81
Войти в почту
15 минут назад

Раскрыта причина стрельбы в центре Москвы

Причиной стрельбы на 2-й Брестской улице в центре Москвы стал дорожный конфликт, сообщает телеграм-канал 112.

Раскрыта причина стрельбы в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Участники конфликта – водитель автомобиля Cadillac и таксист. По информации 112, водителю Cadillac не понравился стиль вождения таксиста. На светофоре он вышел предъявить ему свои претензии, после короткой перепалки достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента.

После стрелявший попытался оказать таксисту первую помощь.

Пострадавший мужчина доставлен в больницу.

На месте работают полицейские.

Ранее сообщалось, что водитель Cadillac скрылся с места преступления. Полиция ввела в Москве план «Перехват».

26 ноября в Москве полицейские устроили погоню за нарушителем, отказавшимся остановиться по требованию инспекторов ДПС. В погоне участвовали шесть патрульных машин. Нарушитель, уходя от преследования, протаранил пять автомобилей, один из которых полностью сгорел. Затем подозреваемый врезался в отбойник и попытался убежать через поле. Правоохранители применили оружие и ранили мужчину. В багажнике его автомобиля обнаружилось несколько килограммов наркотиков.

Происшествия,ГИБДД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители