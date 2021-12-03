В центре Москвы объявлен план «Перехват»

Водитель автомобиля Cadillac открыл огонь на 2-й Брестской улице в центре Москвы, после чего скрылся. В результате стрельбы пострадал один человек, он госпитализирован.

26 ноября в Москве полицейские устроили погоню за нарушителем, отказавшимся остановиться по требованию инспекторов ДПС. В погоне участвовали шесть патрульных машин. Нарушитель, уходя от преследования, протаранил пять автомобилей, один из которых полностью сгорел. Затем подозреваемый врезался в отбойник и попытался убежать через поле. Правоохранители применили оружие и ранили мужчину. В багажнике его автомобиля обнаружилось несколько килограммов наркотиков.