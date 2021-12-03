Угонщик школьного автобуса протаранил десятки машин: видео

В Нью-Йорке злоумышленник угнал школьный автобус и протаранил на нем десятки автомобилей. Снятые очевидцами кадры происшествия публикует Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

Уточняется, что все произошло в Бруклине. Угонщика удалось вычислить по GPS-навигатору. Полицейские стали преследовать нарушителя, но сдаваться в руки правоохранителей он не стал.