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1 час назад

Угонщик школьного автобуса протаранил десятки машин: видео

В Нью-Йорке злоумышленник угнал школьный автобус и протаранил на нем десятки автомобилей. Снятые очевидцами кадры происшествия публикует Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

Уточняется, что все произошло в Бруклине. Угонщика удалось вычислить по GPS-навигатору. Полицейские стали преследовать нарушителя, но сдаваться в руки правоохранителей он не стал.

Мужчина спровоцировал несколько аварий и едва не задавил стражей правопорядка. Лихача задержали после того, как тот врезался в здание. По данным канала, пострадали минимум три человека.

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